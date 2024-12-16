Запруду на подмосковной реке очистят в 2025 году

В рамках губернаторской программы «100 прудов и озер» в 2025 году специалисты проведут санитарную очистку запруды на реке Маглуша вблизи деревни Брыково, сообщает пресс-служба администрации Истры.

Здесь будут проведены работы по очистке водной глади от топляка и водной растительности. С помощью специальной техники с поверхности водоема будет извлечен весь мусор, что придаст ему красивый вид и благоприятным образом отразится и на их обитателях.

Активное участие в голосовании по выбору водоемов для санитарной очистки, неравнодушие и поддержка позволили набрать большое количество голосов.

Благодаря такому же голосованию в прошлом году по данной программе провели чистку двух водоемов — пруда в г. Дедовск и пруда в с. Новопетровское. Теперь эти водоемы радуют глаз.

Инициатором голосования по программе «100 прудов и озер» является министерство экологии и природопользования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.