«Заплатите 50 тыс»: мошенники атакуют владелицу пропавшей под Воронежем собаки

Разыскивающая пропавшего на станции Поворино в Воронежской области папильона Галина заявила, что в пропаже собаки может быть виноват проводник поезда, а сама она уже пострадала от действий мошенников, сообщает 360.ru .

«Мне уже начали звонить мошенники. Пока мы координируем поиски — знаем, где собака, пытаемся ее поймать, — мне позвонили 40 человек, сказали: „Мы нашли вашу собаку, заплатите 50 тысяч, и отдадим“», — рассказала женщина.

Как утверждает Галина, собаку из вагона выпустил именно проводник. Он проигнорировал все инструкции и позволил животному убежать, полностью пренебрег мерами безопасности.

В РЖД заявили, что персонал поезда заботился о животном в соответствии с установленными правилами, обеспечивая его кормом и водой, которые были переданы вместе с питомцем.

В настоящее время ведутся активные поиски пропавшего животного с привлечением работников Федеральной пассажирской компании и добровольцев. Накануне в городских пределах было замечено беглое животное, однако попытки очевидцев поймать его оказались безуспешными.