Запашный прокомментировал инициативу запретить животных в цирках

Художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный высказал мнение о том, что предложение о запрете использования животных в цирках является идиотским. Народный артист России отметил, что предпочел бы не обсуждать подобные законопроекты. По его мнению, комментируя такие инициативы, он лишь поможет распространить очередной «информационный вброс неудачников», сообщает NEWS.ru .

«Я не буду комментировать, это просто в 105-й раз идиотская инициатива, которая нацелена на то, чтобы про них поговорили. Мой комментарий означает, что мы поддерживаем очередной информационный вброс этих неудачников. Поэтому просто не хочу комментировать», — сказал Запашный.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее заявил, что в ноябре будет рассмотрен законопроект, касающийся запрета на использование животных в цирковых представлениях. Он добавил, что эту проблему следует решать поэтапно, принимая меры по усилению требований к условиям содержания животных.

Ранее стало известно, каких экзотических животных продают в России на черном рынке. Среди них — опасные пауки, львы, пумы, рыси, крокодилы, обезьяны, кенгуру и альпака.