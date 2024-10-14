Запашный прокомментировал инициативу запретить животных в цирках
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Художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный высказал мнение о том, что предложение о запрете использования животных в цирках является идиотским. Народный артист России отметил, что предпочел бы не обсуждать подобные законопроекты. По его мнению, комментируя такие инициативы, он лишь поможет распространить очередной «информационный вброс неудачников», сообщает NEWS.ru.
«Я не буду комментировать, это просто в 105-й раз идиотская инициатива, которая нацелена на то, чтобы про них поговорили. Мой комментарий означает, что мы поддерживаем очередной информационный вброс этих неудачников. Поэтому просто не хочу комментировать», — сказал Запашный.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее заявил, что в ноябре будет рассмотрен законопроект, касающийся запрета на использование животных в цирковых представлениях. Он добавил, что эту проблему следует решать поэтапно, принимая меры по усилению требований к условиям содержания животных.
Ранее стало известно, каких экзотических животных продают в России на черном рынке. Среди них — опасные пауки, львы, пумы, рыси, крокодилы, обезьяны, кенгуру и альпака.