Зампред правительства Подмосковья Мурашов подвел итоги выезда в Лобню

С рабочим визитом Лобню посетили депутат Государственной думы РФ Алла Полякова и зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, в рамках которого провели совместный общественный прием граждан, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Лобня — один из самых сложных муниципалитетов на сегодняшний день по нашим показателям. Ежедневно от жителей поступает большое количество жалоб и обращений, поэтому важно было лично уделить внимание каждому. Детально проработали все замечания, наиболее острые вопросы взяты на контроль. Ответственным лицам были даны рекомендации по устранению нарушений, а также наши инспекторы будут контролировать сроки», — сказал Владислав Мурашов.

В ходе встречи жители Лобни, Химок и Солнечногорска обсудили следующие темы: обустройство дополнительных контейнерных площадок; ремонт игрового оборудования на детских площадках; порядок начисления оплаты за вывоз ТКО.

На момент приема граждан благодаря оперативной работе инспекторов ведомства уже была решена проблема с содержанием детской игровой площадки, расположенной в Химках.

С непростым вопросом обратились жители Солнечногорска. В 2014 году многодетные семьи получили земельные участки в деревне Хметьево, но до сих пор рядом с жильем нет благоустроенной контейнерной площадки, а ближайшая — в 3-х километрах от участков.

«Для разъяснения ситуации подключились представители администрации Солнечногорска. По их словам, благоустройство дополнительной площадки не представляется возможным. Удобная для многодетных семей контейнерная площадка существует в ближайшем СНТ. Договорились, что администрация, совместно с регоператором и председателем товарищества проведут встречу для урегулирования вопроса уже в эти выходные. Об итогах соглашения обязательно сообщат в региональную приемную, а также доведут до жителей», — рассказала Алла Полякова.

Всем участникам мероприятия были даны разъяснения, предложены пути решения проблем, а также все обращения взяты на контроль сотрудниками ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.