Зампред Мособлдумы Рожнов: труд волонтеров делает общество более сплоченным

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов сообщил РИАМО, что деятельность волонтеров делает общество более сплоченным и укрепляет взаимное доверие между людьми.

«Волонтерское движение делает наше общество добрее и сплоченнее. Каждый день добровольцы участвуют в социальных, экологических, патриотических и благотворительных проектах, помогают тем, кто оказался в трудной ситуации, действуя искренне, от всего сердца», — сказал Рожнов.

Рожнов добавил, что труд волонтеров демонстрирует ответственность и инициативность, а также помогает укреплять взаимное доверие между людьми.

«Именно такие поступки формируют культуру участия и заботы о других, делают общество человечнее, показывая, что каждый может влиять на мир вокруг и делать его лучше», — заключил Рожнов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил волонтеров с Днем добровольца Московской области, который отмечается 29 октября. Движение «Волонтеры Подмосковья» начало работать в 2020 году, этот год для него юбилейный.

«В нашем регионе — большое и сильное сообщество волонтеров, более 60 тысяч человек, которые каждый день делают добро просто потому, что не могут иначе», — отметил глава региона.

