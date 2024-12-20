Зампред Мособлдумы прокомментировал итоги года от президента РФ

Путин заявил, что в регионе действуют значительные меры поддержки материнства и детства. Глава государства подчеркнул необходимость разработки дополнительных мер по поддержке молодых семей.

По словам Олега Рожнова, Владимир Путин пообещал, что лимитов по ипотеке для молодых семей больше не будет.

«Президент заявил, что не должно быть никаких лимитов для семейной ипотеки и назвал безобразием отказы банков выдавать семейную ипотеку без комбинированных процентов. Он пообещал обсудить этот вопрос с правительством. Также он поручил сохранить сельскую и IT-ипотеку», — резюмировал Рожнов.

Кроме того, по мнению парламентария, во время «Прямой линии», Глава государства остановился на самых острых и актуальных для страны и мира вопросах и темах.

«Мне, как депутату, понятны приоритеты и акценты, которые расставил Президент в открытом диалоге. В частности, глава государства отметил ведущую роль экономики в развитии страны. Мы все видим, что за последние годы экономика страны заметно укрепилась, несмотря на все вызовы, в том числе извне, с которыми ей приходится сталкиваться.

Ключевым для страны назвал Президент России вопрос демографии, и подчеркнул, что повышение рождаемости — главная задача для государства. Отмечу, что Московская область в этом вопросе достигла высоких показателей», — сказал Рожнов.

Коснулся Владимир Путин вопроса трудовой миграции, очень актуального и для Подмосковья. Были обозначены ориентиры для дальнейшей работы в этом направлении совместно со структурами МВД РФ.

«Тема СВО звучала в вопросах на протяжении всего разговора с президентом. В частности, к главе государства обратились с просьбой о признании солдат, защищающих Курск, участниками СВО. Сейчас бойцы имеют статус участников КТО, что лишает их ряда льгот и выплат. Президент дал распоряжение решить этот вопрос в кратчайшие сроки. Отмечу, что среди защитников Курской области воюет немало жителей Подмосковья», — заключил Олег Рожнов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.