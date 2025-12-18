Замороженный аккаунт на «Госуслугах» россияне смогут восстановить в MAX

Теперь граждане России смогут удаленно восстанавливать доступ к своим заблокированным учетным записям на портале госуслуг, используя цифровой ID в приложении MAX. Ранее подобная опция была доступна исключительно при личном посещении многофункциональных центров (МФЦ), сообщает РИА Новости .

В министерстве цифрового развития акцентируют внимание на том, что применение цифрового ID в MAX не является обязательным для возобновления полного доступа к функционалу госуслуг в течение первых 72 часов. Пользователь вправе выбрать альтернативный способ или дождаться завершения периода «блокировки».

Минцифры напоминает, что «блокировка» профилей на 72 часа активируется при обнаружении подозрительных действий пользователя. В таком случае ограничивается доступ к разделам портала, содержащим финансовые данные, а также возможность авторизации через госуслуги, например, на сайтах микрофинансовых организаций и в приложении «Госключ».

«Если ваш аккаунт на госуслугах „заморожен“ на 72 часа из-за подозрительной активности, вы можете восстановить полный доступ к услугам досрочно. Раньше это можно было сделать только очно в МФЦ. Теперь появился дистанционный способ — с помощью цифрового ID в MAX. Это безопасно и обеспечивает надежную идентификацию личности», — говорится в сообщении.

