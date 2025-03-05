Замминистра науки РФ Петрову познакомили с разработками резидентов технопарка ЦАГИ

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Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Викторовна Петрова, замдиректора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Анна Александровна Брайнес, министр образования Московской области Ингрид Валерьевна Пильдес и глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров посетили технопарк ЦАГИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Делегацию ознакомили с научно-технологическими разработками компаний-резидентов и стартапов, проектами прикладных лабораторий. Также гости увидели потенциал образовательной платформы и макетного производства на площадке учебно-методического центра TsAGIstart, были впечатлены возможностями и предложили обсудить векторы развития площадки.

«Мы, со своей стороны, представили проекты развития образовательной инфраструктуры города, молодежного центра дополнительного образования и проект по подготовке высококвалифицированных специалистов в научно-инженерной сфере», — сказал глава Жуковского Борис Аубакиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.