Замминистра науки РФ Петрову познакомили с разработками резидентов технопарка ЦАГИ
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Жуковский
Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Викторовна Петрова, замдиректора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Анна Александровна Брайнес, министр образования Московской области Ингрид Валерьевна Пильдес и глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров посетили технопарк ЦАГИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Делегацию ознакомили с научно-технологическими разработками компаний-резидентов и стартапов, проектами прикладных лабораторий. Также гости увидели потенциал образовательной платформы и макетного производства на площадке учебно-методического центра TsAGIstart, были впечатлены возможностями и предложили обсудить векторы развития площадки.
«Мы, со своей стороны, представили проекты развития образовательной инфраструктуры города, молодежного центра дополнительного образования и проект по подготовке высококвалифицированных специалистов в научно-инженерной сфере», — сказал глава Жуковского Борис Аубакиров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.
«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.