Замминистра юстиции РФ посетил Центр пробации в Московской области

В центре пробации в Московской области, открытый на базе Социально-реабилитационного центра «Теплый прием», прошел рабочий визит, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Центр пробации посетили заместитель министра юстиции РФ Вадим Баланин, заместитель начальника управления Минюста России по Московской области Казимагомед Сефикурбанов, заместитель министра социального развития Подмосковья Евгений Ермилов, начальник ГУФСИН России по Московской области Александр Ветров, заместитель начальника ГУФСИН Лидия Скворцова, первый заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественного совета при ФСИН России Александр Воронцов, заместитель председателя Общественной палаты Московской области, председатель Общественного совета при ГУФСИН региона Сергей Леонов.

В рамках мероприятия Илья Кусков, руководитель Центра, провел для представителей министерств и ведомств ознакомительную экскурсию, подробно рассказав о деятельности учреждения и условиях проживания.

«Наша организация „Теплый прием“ предоставляет освободившимся из мест лишения свободы временное место проживания, помогает переобучиться, трудоустроиться, содействует в восстановлении документов, оказывает психологическую и медицинскую помощь», — уточнил руководитель центра Илья Кусков.

В ходе рабочей встречи начальник ГУФСИН Александр Ветров рассказал о реализации закона о пробации в регионе. Отметив, что с января 2025 года сотрудники уголовно-исполнительной системы Московской области приступили к реализации закона в части постпенитенциарной пробации.

В своем выступлении замминистра социального развития Подмосковья Евгений Ермилов отметил, что граждане, проживающие в Центре, получают услуги по социально-трудовой реабилитации. В этом году услуги оказаны 6 гражданам, еще 64 человека, освобожденные из мест лишения свободы, обратились в Кадровый центр региона за помощью в трудоустройстве.

Участники рабочей встречи смогли пообщаться с гражданами, освободившимися из исправительных учреждений и проживающими в центре. Гости узнали о личных историях и трудностях, с которыми сталкиваются люди, находящиеся под опекой центра. Многие из них выразили благодарность за поддержку и возможность получить необходимые навыки для трудоустройства.

«Закон о пробации дает обществу системный инструмент для снижения рецидивной преступности. Он помогает бывшим осужденным восстановить социальные связи, найти работу и жилье, тем самым уменьшая риски их возврата к противоправной деятельности. Сегодня мы увидели положительный пример реализации закона, пообщались с лицами, которые вступили в программу пробации и получили необходимую помощь. В конечном счете, это повышает общую безопасность и способствует ресоциализации граждан, давая им, второй шанс вернуться к нормальной жизни», — прокомментировал Вадим Баланин.

В завершение рабочей встречи замминистра юстиции поблагодарил присутствующих за конструктивный диалог, отметив слаженность и координированность действий субъектов пробации и общественных организаций Московской области в реализации закона о пробации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.