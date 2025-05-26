Заммэра Ракова: читальный зал Главархива Москвы теперь доступен в онлайн-формате

Читальный зал Главархива Москвы теперь доступен и в онлайн-формате. Пользователи сервиса могут записаться и получить разрешение для работы прямо из дома. Также они могут получить дела для просмотра, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новый сервис удаленной работы с историческими документами открывает доступ к справочно-информационной системе архива. Таким образом цифровизация получила новое развитие. Онлайн-формат дает возможность искать информацию и смотреть оцифрованные копии архивных данных.

«Получить доступ к электронному фонду архива можно в личном кабинете виртуального читального зала Главархива Москвы. Кроме того, сервис будет активно расширяться и уже в следующем году пользователи смогут воспользоваться каталогом аудиовизуальных документов, книжных и периодических изданий», — рассказала Ракова.

Если оцифрованных копий еще нет, можно работать с подлинниками в читальном зале архива, оформив онлайн-заказ на выдачу дел в личном кабинете. Они будут готовы в течение двух рабочих дней. Стать пользователем может каждый, заполнив заявление на сайте Главархива Москвы.

Пользователей обслуживают по трем адресам, у каждого из них своя специализация. Документы, созданные до и после 1917 года, доступны в зале по адресу: улица Профсоюзная, дом 80. Здесь же работает зал научно-справочной библиотеки.

Личные собрания и копии документов до 1917 года на микропленках, научно-техническую документациею Москвы можно посмотреть по адресу: улица Профсоюзная, дом 82, корпус 1. Кино-, фото- и аудиодокументы, архивные материалы по общественно-политической истории столицы могут приехать на Международную улицу, дом 10, строение 4.