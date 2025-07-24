Замглавы Жуковского обсудил с жителями перенос детской площадки на ул Солнечной

Профильные заместители выслушали мнения и предложения жуковчан по поводу нового места для игровой площадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

3 июля на улице Солнечная, между домами № 6 и 8 произошла авария на канализационном коллекторе. Были проведены восстановительные работы, откачены стоки, очищен подтопленный паркинг на ул. Гудкова, 22, а также проведена дезинфекция.

После этого глава города Андроник Пак дал поручение своему заместителю по благоустройству выехать на место и совместно с жителями решить вопрос переноса игровой площадки на новое место.

«Ставить ее на прежнее место нельзя, поскольку там проходят канализационные и ливневые сети. Новая детская площадка обязательно должна быть сделана в этом году», — отметил глава Жуковского.

Было принято решение взять время на проработку данного вопроса, а затем провести еще одну подобную встречу для окончательного утверждения места под игровую площадку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.