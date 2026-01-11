Замглавы района на Кубани остался без работы из-за острого языка
Глава Калининского района Краснодарского края Виктор Кузьминов написал в своем Telegram-канале, что снял с должности своего первого заместителя Андрея Антоненко. Он, предположительно, грубо относился к работникам Спасотряда.
Инцидент произошел 30 декабря. Антоненко на территории Спасотряда вел себя грубо и некорректно по отношению к работникам.
«Такое нарушение профессиональной этики муниципального служащего считаю недопустимым», — отметил глава Калининского района Кубани.
Антоненко будет лишен должности. Это произойдет с 12 января.
На записи, опубликованной в социальных сетях, Антоненко, как заявляется, кричал на мужчину. Также он угрожал и говорил нецензурные вещи. Судя по состоянию чиновника, он мог быть нетрезв.
