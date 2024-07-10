Замглавы Подольска Саруханов проверил состояние деревень Стрелково и Жданово

В городском округе Подольск продолжаются регулярные обходы заместителей главы муниципалитета. Мониторинг состояния деревень Стрелково и Жданово провел Михаил Саруханов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проблемные места населенных пунктов показал староста. Установка новой детской игровой площадки, ликвидация борщевика, опиловка деревьев возле электросетей, благоустройство дорог — эти и другие просьбы озвучили во время встречи в деревне Стрелково.

В деревне Жданово основным вопросом стала установка камеры видеонаблюдения по программе губернатора региона Андрея Воробьева «Безопасный регион».

Каждое обращение передано профильным специалистам и будет рассмотрено каждым комитетом администрации городского округа Подольск. Подобные мониторинги территорий городского округа Подольск будут продолжаться на регулярной основе. 11 июля обход проведет замглавы Вадим Буров в мкр. Ивановское, начало в 10:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.