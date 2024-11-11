Заместитель прокурора Королева встретился с участниками СВО и членами их семей
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Заместитель прокурора города Королев Николай Лисин совместно с координатором Госфонда «Защитники Отечества» Александром Смолинским и руководителем МБУ «МФЦ города Королева» Мариной Шишкиной провели встречу с участниками специальной военной операции и членами их семей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.
В ходе встречи обсуждены вопросы социальной поддержки, защиты жилищных прав, исполнения законодательства в сфере кредитно-банковской деятельности и другие.
Всем обратившимся даны исчерпывающие ответы и подробные разъяснения действующего законодательства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.
«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.