Заместитель губернатора Чукотки поблагодарила Клин за организацию детского отдыха

Заместитель губернатора, начальник департамента образования и науки Чукотского автономного округа Арюна Байкова поблагодарила Клин за организацию отдыха и оздоровления детей Чукотки в Клину летом 2025 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Этим летом 102 ребенка из Чукотки отдохнули в подмосковном Клину на базе лагеря «Горизонт». В это время в Клину проходил фестиваль Юрия Энтина «Чунга-Чанга» и у ребят с Чукотки была возможность пообщаться лично со знаменитым поэтом-песенником и презентовать ему свой творческий номер.

«Дети вернулись в восторге с незабываемым впечатлениями от отдыха, интересной программы, знакомства с легендой отечественной детской песни — композитором Ю. Энтиным. Спасибо за теплый прием наших детей и за такой душевный визит», — сообщила Заместитель Губернатора, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа Арюна Байкова.

15 октября 2025 года она провела рабочую встречу с директором клинского лагеря «Горизонт» Дмитрием Горячевым, который находится на Чукотке с рабочим визитом.

«Обсудили с ним дальнейшие проекты, мы решили продолжить сотрудничество с „Горизонтом“, — сообщила заместитель губернатора Чукотки.

Дмитрий Горячев также подтвердил, что сотрудничество Клина и Чукотского автономного округа в сфере отдыха и оздоровления детей будет продолжена в 2026 году. В Клину ждут детей с Чукотки, а также педагогов в рамках программы профессиональной переподготовки и обмена опытом.

Лагерь «Горизонт " в Клину был открыт на базе бывшей заброшенной турбазы в 2019 году. Уже в 2023 году лагерь «Горизонт» в Клину вошел в топ-10 лучших детских лагерей России по итогам первого всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России».

Жюри оценивало инфраструктуру, уровень безопасности, квалификацию педагогов и условия проживания ребят. В «Горизонте» есть палаточный и стационарный лагерь. Для палаточного лагеря Институтом гигиены разработано уникальное костровое меню и авторское меню «Кухня народов России».

