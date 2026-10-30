Замдиректора колледжа «Коломна» победила в конкурсе «ИнваПрофи-2026»

Екатерина Калганова, заместитель директора колледжа «Коломна», заняла первое место в одной из номинаций VI Всероссийского конкурса профессиональных достижений «ИнваПрофи-2026». Торжественная церемония закрытия очного финала прошла в Москве, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа «Коломна» Екатерина Калганова представляла Московскую область в финале конкурса. Она победила в номинации «Социально-педагогические и социально-психологические практики в профессиональном образовании и профессиональном обучении инвалидов и лиц с ОВЗ».

В очном финале участвовали 34 финалиста, которые соревновались в восьми номинациях. Конкурс объединил ведущих специалистов государственных организаций для инвалидов, а также представителей педагогических коллективов вузов, работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Конкурс проводят с 2021 года при поддержке министерства труда и социальной защиты РФ и министерства науки и высшего образования РФ. Его цель — выявлять, поощрять и распространять передовой профессиональный опыт талантливых работников организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также вузов.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.