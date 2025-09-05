Зал клуба «Майдановский» отремонтировали в Клину

В зале клуба «Майдановский» ремонт проводился последний раз еще в прошлом веке. Настало время перемен. Рабочие на финальной стадии ремонта фойе. Стены выровнены, покрашены. Установлены новые двери. На полу выложили плитку. Радиаторы закрыли декоративными деревянными решетками. Интересное нововведение — теперь гирлянды для новогодней елки можно подключать прямо в центре помещения, там установили розетку. Работы длятся уже месяц.

На объекте задействовали 5 человек. Работы осталось немного — закончить укладку плитки на лестничной площадке и установить подоконники. Уже совсем скоро посетители смогут войти в обновленное пространство.

«Для наших зрителей подготовлены все условия, чтобы они комфортно и приятно могли провести свое время. Они могут подзарядить телефоны, попить водички, отдохнуть, расслабиться, прийти на наши мероприятия с известными артистами. И хотим заметить, что каждую субботу в клубе „Майдановский“ проходит праздник, яркие события, концерты и спектакли. Интересные программы для деток и взрослых» — рассказала Александра Башаева, заведующая клуба «Майдановский».

13 сентября в «Майдановском» состоится День открытых дверей. Гости познакомятся с творческой жизнью клуба и узнают про все кружки, которые здесь работают.

