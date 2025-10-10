Закрылось легендарное кафе, где Гоголь писал «Мертвые души»

В центре Рима закрылось одно из старейших итальянских заведений — кафе Antico Caffè Greco, которое посещали многие известные деятели мировой культуры. Именно в нем русский писатель Николай Гоголь работал над легендарным произведением «Мертвые души», сообщает «Сноб» со ссылкой на Il Post.

На протяжении столетий в кафе на улице Via dei Condotti встречались писатели, художники, музыканты. В числе посетителей заведения — немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете, его соотечественник-композитор Рихард Вагнер, итальянский кинорежиссер Федерико Феллини, актриса София Лорен и другие. Кроме того, Antico Caffè Greco посещали русские литературные деятели — Иван Тургенев, Николай Гоголь, Федор Тютчев.

Кафе в центре столицы признано объектом культурного наследия и охраняется итальянским Минкультом. Владелец помещения — римская больница «Израэль», которая еще в 2017 году потребовала вернуть заведение. Итальянская пресса сообщала, что хозяин кафе не договорился с новым съемщиком, поскольку повысил цены на аренду почти в 9 раз (150 тыс. евро вместо 17 тыс. евро в месяц).

В итоге контракт расторгли. Утром 8 октября карабинеры вернули здание больнице «Израэль».

Остается неизвестным, что теперь будет на месте известного кафе. Больница обещала, что после ремонта Via dei Condotti превратят в новое заведение. Бывший управляющий, в свою очередь, обещал бороться за сохранение кафе.

