«Закрашенное» фото банковской карты: МВД предупредило о рисках

Специалисты МВД России обратили внимание на то, что использование встроенных в смартфоны графических редакторов для закрашивания конфиденциальных данных на фотографиях не является гарантией их надежного удаления. Информацию можно восстановить, сообщает «Царьград» .

По данным управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК), многие инструменты для закрашивания не обеспечивают абсолютной непрозрачности слоя. Эффект размытия также не удаляет информацию, а только видоизменяет ее.

Эксперты подчеркивают, что в публичном доступе имеются специальные алгоритмы, с помощью которых можно частично восстановить первоначальный текст, в особенности если он был крупным и четким на исходном фото.

Кроме того, в ведомстве отметили, что ряд мобильных приложений автоматически сохраняет промежуточные версии фотографий или служебную информацию, что в некоторых ситуациях позволяет получить доступ к нередактированному изображению.

«Таким образом, отправляя частично „закрашенное“ фото, например, банковской карты, есть риск стать жертвой мошенников», — заключили в киберполиции.

