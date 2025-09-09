Работодатели не имеют полномочий удерживать штрафы за курение с зарплаты сотрудников — это противоречит законодательству, сообщила РИАМО юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

«Если переходить в плоскость работодателя: мне видится это труднореализуемым. У работодателей и организаций нет полномочий выполнять функции государства, такие как взимание штрафов. Взимание штрафа за счет зарплаты законодательством не предусмотрено. То есть условно направлять штраф не в бюджет государства, как это делается по КоАП, а в бюджет коммерческой или некоммерческой организации из заработной платы — это законом не разрешено», — сказала Яковлева.

Она добавила, что само по себе курение на рабочем месте или на территориях работодателя, конечно же, является нарушением. За это может быть наказание в виде дисциплинарного взыскания, но не штрафы.

«У нас на текущий момент есть статья в Кодексе об административных правонарушениях, которая устанавливает штраф за курение в неположенных местах. Это статья 6.24 КоАП. Применять ее вправе правоохранительные органы. Единственное, что он может сделать в этом случае — сообщить, соответственно, в правоохранительные органы», — рассказала юрист.

Яковлева отметила, что относительно доказательств нарушения все зависит от их качества.

«Если это запись с камеры видеонаблюдения — конечно, оштрафуют. Если это слова одного коллеги, то доказать сложно, потому что сам нарушитель может отрицать. Если это слова целой группы коллег, то, скорее всего, доказательства будут признаны достаточными», — заключила эксперт.

Ранее в России предложили увеличить штрафы за курение на рабочем месте в 10 раз. Сейчас штраф за курение в неположенных местах составляет от 500 до 1,5 тыс. рублей.

