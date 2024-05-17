Закончена реставрация Храма Спаса Нерукотворного в Усадьбе Мураново

Завершена реставрация Храма Спаса Нерукотворного в усадьбе Мураново. Он находится по адресу: Московская область, Пушкинский г. о., д. Мураново, передает пресс-служба главного управления культурного наследия региона.

Он находится по адресу: Московская область, Пушкинский г. о., д. Мураново.

Проведен полный комплекс реставрационных работ, объекту возвращен исторический облик, восстановлены конструкции, находящиеся в аварийном состоянии.

В 1877 году С. Л. Путята (урожденная Энгельгардт) подписала прошение митрополиту Московскому Иннокентию (Вениаминову) о разрешении построить в селе Мураново каменную домовую церкви в честь Спаса Нерукотворного. Проект церкви выполнил московский архитектор А. А. Зборжевский. Церковь была устроена путем реконструкции уже существовавшего на тот момент здания каменного амбара. Освящение состоялось в декабре 1878 года, о чем известно из дневников Э. Ф. Тютчевой.

Здание Церкви Спаса Нерукотворного — одноэтажное кирпичное на подклете, состоит из двух кубических построек. У южного фасада притвора устроено деревянное крытое крыльцо (паперть). Восточный фасад церкви украшен деревянным резным киотом с иконой Спасителя. Киот был устроен в 1880 году. С южного фасада в нижней части стены устроены полуподвальные окна и кирпичный контрфорс. С западной стороны устроен вход в подвал с кирпичными пилонами. На фронтоне западной стены притвора имеется небольшой килевидный аттик.

В 1909 году с восточной стороны церкви перед киотом был устроен фамильный склеп Тютчевых, в котором похоронены сын поэта И. Ф. Тютчев (скончался 13.05.1909 г.); внук поэта Н. И. Тютчев (скончался 26.08 1949 г.) — первый директор-основатель музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.