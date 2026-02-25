Закон о погребении в Подмосковье изменят с 1 марта 2026 года

Обновленная редакция закона «О погребении и похоронном деле в Московской области» вступит в силу с 1 марта 2026 года. Для оформления ряда муниципальных услуг жителям потребуется дополнительный документ — акт осмотра места захоронения, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

С 1 марта начнет действовать обновленная версия Закона Московской области № 115/2007-ОЗ. Изменения затронут порядок предоставления муниципальных услуг в ритуальной сфере.

Дополнительный акт осмотра места захоронения потребуется при выдаче разрешений на подзахоронение, извлечение останков для перезахоронения, перерегистрации мест захоронения и оформлении удостоверений. Также документ будет необходим при регистрации семейных и родовых могил, а также при согласовании установки или замены надгробий и ограждений.

Акт осмотра позволит обеспечить соблюдение норм содержания мест погребения и предотвратить нарушения санитарных требований.

«Эти изменения призваны повысить прозрачность оказания муниципальных услуг в сфере погребения, способствовать соблюдению нормативных стандартов обслуживания территорий кладбищ и обеспечению достойных условий сохранения памяти об усопших родственниках жителей Подмосковья», — отметил директор ГБУ МО «ЦМУ» Николай Казаков.

Получить бесплатную консультацию по вопросам погребения и похоронного дела можно по круглосуточному телефону горячей линии +7 (498) 568-99-99. Информация о выездных консультациях размещается на официальном сайте и в социальных сетях учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.