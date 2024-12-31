Заключенные РФ перестанут получать единовременную выплату за контракт с МО

С 1 января 2025 года в России вступают в силу изменения, касающиеся денежных поощрений для военнослужащих в зоне СВО. С этого момента заключенные, подписавшие контракт с Минобороны РФ, перестанут получать единовременную выплату, соответствующий указ подписал глава правительства Михаил Мишустин. Текст документа опубликован на официальном сайте правовых актов страны.

Согласно документу, подписанному Мишустиным, бойцы, заключившие военный контракт во время отбывания наказания, больше не смогут получать единовременные выплаты. На выплату заработных плат это не распространяется.

Новое постановление существенно корректирует систему материального стимулирования участников СВО на территории Украины, исключая из числа получателей единовременных выплат определенную категорию военнослужащих.

Судебная система получила новые полномочия по регулированию участия подследственных в специальной военной операции совсем недавно. Соответствующие поправки в уголовный кодекс были предложены Верховным судом в конце лета. Изменения также затрагивают процедуру прекращения уголовных дел для тех, кто проявил себя в ходе боевых действий.

Ранее, в 2023 году, для заключенных открылась возможность службы в армии. Это положение было расширено в марте 2024 года, когда парламентарии утвердили законодательные нормы, позволяющие избежать уголовного преследования путем заключения военного контракта. Данная мера распространялась на лиц, проходящих по делам небольшой и средней тяжести, включая подозреваемых, обвиняемых и осужденных.