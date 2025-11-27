Заканчивается капремонт дороги от поселка Первомайский до деревни Ильино

Прямо сейчас заканчивается капремонт дороги, идущей от поселка Первомайский до деревни Ильино, а в план 2026 года включен и капитальный ремонт моста, аварийное состояние которого не позволяет сейчас открыть движение, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эта дорога долгие годы находилась в неудовлетворительном состоянии и вызывала множество обоснованных жалоб. А в 2023 году появилась дополнительная проблема — из-за подмыва опор моста, расположенного на пути, движение и вовсе было закрыто.

Социальная значимость дороги велика, она соединяет сразу несколько населенных пунктов: Ильино, Мыканино, Хмолино, поселок Октябрьский и другие, обеспечивает кратчайший путь к школе, детскому саду, аптеке, амбулатории, ж/д станции «Чеховская» и другим объектам, расположенным в Первомайском.

Закрытие движения по дороге увеличило путь объезда почти на 5 км, кроме этого на объездном маршруте находится железнодорожный переезд, проезд через который также увеличивает время в пути и создает серьезные неудобства жителям.

Решение вопроса осложнялось тем, что ранее дорога принадлежала и вовсе местному кирпичному заводу. Чтобы начать ее обслуживание и провести ремонт необходимо было сначала пройти процедуру оформления ее в муниципальную собственность.

На данный момент дорога передана на баланс муниципалитета, администрацией округа проведены все проектно-изыскательские работы, получены положительные заключения госэкспертизы. Капремонт дороги подрядчик обещает закончить до конца текущего года.

А уже в следующем году запланирован капремонт мостового сооружения в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.