Захват земли: что делать, если сосед по даче самовольно подвинул забор

Чаплин: заявление о нарушении границ дачного участка можно подать в Росреестр

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы Никита Чаплин заявил, что в случае самовольного захвата земли на дачных участках потерпевший имеет право отстаивать свои права, сообщает RT .

По его словам, в первую очередь необходимо зафиксировать нарушение, а уже затем обращаться в администрацию, правоохранительные органы или даже суд.

«Необходимо провести межевание участка с привлечением кадастрового инженера, чтобы документально подтвердить границы своей территории. Если соседи уже успели передвинуть забор, важно составить акт о нарушении с участием свидетелей», — сказал спикер.

Заявление о нарушении границ дачного участка можно подавать и в Росреестр: такие ситуации регулирует земельное законодательство. Если факт подтвердится, нарушителя обяжут вернуть землю, его даже могут привлечь к административной ответственности.