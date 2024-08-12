Зафиксированы сбои в работе онлайн-сервисов Промсвязьбанка
Downdetector: онлайн-сервисы Промсвязьбанка перестали работать в 4 регионах РФ
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Пользователи онлайн-сервисов российского Промсвязьбанка жалуются на сбои, сообщается на сайте сервиса Downdetector.
Проблемы обнаружили клиенты из четырех регионов России. Онлайн-сервисы плохо работают в Калининградской, Смоленской, Ярославской областях, Республике Крым.
Пользователи жалуются на перебои в работе мобильного приложения и личного кабинета. Обнаружены проблемы в функционировании сайта сервиса.
Ранее сообщалось, что браузерная версия YouTube снова начала работать у некоторых пользователей в России. Зайти на видеохостинг можно через Google Chrome или Safari.