ЗАЭС сообщила об отключении автоматикой высоковольтной линии энергоснабжения

Действием автоматики на Запорожской АЭС отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная — 1», на собственные нужны АЭС это не влияет, сообщает пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.

Нужный самой атомной электростанции запитаны от линии 750 кВ «Днепровская». Радиационный фон на станции и ближайшей территории к ней находится на нормальном уровне, который соответствует эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.

В настоящее время все блоки ЗАЭС находятся в состоянии «холодный останов». За всем оборудованием следят и обслуживают в соответствии со всеми нормами контроля радиационной безопасности.

Ранее отключение высоковольтной линии энергоснабжения было зафиксировано 23 августа. На обстановку на объекте это не повлияло.