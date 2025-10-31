Задержанный владелец бота UserBox зарабатывал 9,6 млн рублей в месяц

Владелец Telegram-бота UserBox, предоставлявшего услуги по сбору информации о людях, Игорь М. вместе со своим компаньоном из Белоруссии зарабатывал по 9,6 млн рублей в месяц, об этом сообщает Mash .

Предварительно известно, что ежедневный доход задержанного мужчины составлял примерно 500 тысяч рублей в день. Каждые сутки, по оперативной информации, на UserBox подписывались от 5 до 15 тысяч новых пользователей.

С момента прекращения работы сервиса «Глаз Бога», UserBox стал ведущим игроком на рынке. Команда, обслуживающая бота, была немногочисленной и состояла из нескольких сотрудников техподдержки, специалиста по поиску баз данных, а также непосредственно Игоря М. и его делового партнера из Республики Беларусь.

Морозов отвечал за техническое обеспечение, поддержание работоспособности и дальнейшее развитие всей системы. Его белорусский партнер занимался вопросами маркетинга, продвижения, аналитики и сбора статистических данных.

Известно, что за последние годы Морозов проживал в различных городах, включая Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, а также некоторое время находился в Грузии. За период своего существования ботом UserBox воспользовались около 3 миллионов уникальных пользователей.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали создателя UserBox. Правоохранительные органы уже успели провести обыски в квартире Игоря М., который помогал собирать информацию на россиян.

