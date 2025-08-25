Задержанному в Афганистане этнографу не дают связаться с консульством РФ

Этнографу Святославу Каверину, который был задержан в Афганистане за якобы незаконный вывоз культурных ценностей, не позволяют связаться с российским консульством, сообщает РЕН ТВ .

О задержании Каверина стало известно 19 июля. Российского ученого направили в Кабул для дальнейших разбирательств. По словам друга этнографа Андрея Конькова, Каверин отправился с экспедицией в Афганистан с целью изучить провинции Кунар, Нуристан, Каписа и Нангархар, выделяющиеся своим языковым и этническим многообразием.

С 2014 года этнограф практически ежегодно посещал эти труднодоступные регионы. Его работа получила широкое признание как в российском, так и в мировом научном сообществе.

Коньков добавил, что на сегодняшний день Святославу не предъявили обвинений. Афганская сторона гарантировала, что освободит россиянина после проведения проверки, однако обещания были устными.

Как отметил руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибулин, российское и афганское бизнес-сообщество крайне возмущено задержанием Каверина. Они направили афганской стороне множество запросов. В скором времени российский ученый будет освобожден.

Ранее в Российском деловом центре в Афганистане заявили, что талибы задержали ученого из РФ Святослава Каверина из-за «проблемы компетенции сопровождающих его лиц».