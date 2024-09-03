Задержанного за взятку генерала Муминджанова этапировали в Москву

Задержанного за взятку заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерия Муминджанова этапировали в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Муминджанов был задержан в Воронеже, а в Москву его этапировали для проведения следственных действий.

По версии следствия, подозреваемый помог компании заключить соглашения на поставку обмундирования на 1,5 млрд рублей, часть из которого была направлена в зону спецоперации. За это ему, предположительно, могли дать взятку в размере 20 млн рублей.

Генерала задержали 2 сентября. Силовики выяснили, что у Муминджанова и его родственников есть недвижимое имущество в Москве и Воронеже, стоимость которого более 120 млн рублей.

В 2024 году было несколько громких задержаний топ-чиновников министерства обороны России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ведется планомерная работа отечественных силовиков.