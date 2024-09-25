Задержанного на СВО по делу о кладбищах экс-мэра Сочи этапировали в Москву

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский этапом привезен в Москву после задержания в ЛНР, сообщает RT со ссылкой на источник в силовых структурах. В прессе также появлялась информация, что бывшего чиновника подозревают в продаже мест на кладбище и «отмывании» денег.

RT пишет, что Копайгородского заподозрили в мошенничестве и злоупотреблениях должностными полномочиями. Дело находится на расследовании у центрального аппарата Следственного комитета, однако официальные обвинения бывшему мэру пока не выдвигались.

По словам собеседника журналистов, у Копайгородского и бывшего вице-мэра Сочи также прошли обыски.

Telegram-канал SHOT писал, что Алексея Копайгородского, по предварительной информации, подозревают в продаже мест на кладбищах и создании ОПГ. Издание утверждало, что летом 2024 года в рамках этого же расследования задержали советника мэра Родина Пищура.