«За „Телегу“!»: у пользователей не грузится сайт Роскомнадзора

В последний час пользователи жалуются на сбой в работе сайта Роскомнадзора, он не загружается, сообщает Downdetector .

Также пользователи написали о сбоях личного кабинета, мобильного приложения, сервиса и общем сбое. Чаще всего жалобы поступали из Ивановской области, ЯНАО, Карелии, Санкт-Петербурга, Калмыкии.

«За Телегу! За Ютуб! За Вотс Ап*! За Роблокс! За Твиттер! За Инсту*! И еще за многие и многие сайты!» — написал один из пользователей с ником Лис.

Ранее власти приняли решение о замедлении работы мессенджера Telegram. Речь идет о частичном ограничении работы сервиса. Также Telegram хотят оштрафовать в России на сумму до 64 млн рублей. Суд в Москве зарегистрировал 8 протоколов в отношении Telegram Messenger Inc.

*Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

