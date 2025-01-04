За сутки в Петербурге снежный покров вырос в два раза

В первые дни 2025 года Санкт-Петербург засыпает снегом. По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса , утром 4 января снежный покров составлял уже 14 сантиметров, что в два раза больше, чем днем ранее.

Снежный покров в Петербурге стремительно увеличивается. За сутки выпало в два раза больше осадков, чем было днем ранее.

«В ближайшие 2-3 дня небольшой снег еще пройдет, но существенного роста снежного покрова уже не будет», — отметил Леус.

В декабре 2024 года в Петербурге снег периодически выпадал и из-за плюсовых температур практически сразу таял. Однако в 20-х числах декабря на видео попал забавный инцидент с уборкой выпавших осадков. Глава муниципалитета Северный в Санкт-Петербурге Юрий Куликов пришел на субботник с огнеметом.