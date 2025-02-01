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За столкнувшимися в Вашингтоне самолетом и вертолетом следил один диспетчер

За движением пассажирского самолета и военного вертолета, которые столкнулись в Вашингтоне, следил один диспетчер, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC.

По словам источника, руководитель авиадиспетчерской службы аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана отпустил пораньше одного из диспетчеров.

Как правило, один диспетчер следит за самолетам, и еще один — за вертолетами.

При этом по стандартам Федеральной службы гражданской авиации США (FAA) допустимо, но не оптимально оставлять одного диспетчера следить за движением обоих судов.

Авиакатастрофа в Вашингтоне произошла 29 января. Военный вертолет врезался в пассажирский самолет, который заходил на посадку в Национальном аэропорту Рейгана. Оба летательных аппарата рухнули в реку Потомак.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал предположение о нарушении высоты полета вертолетом. Эту же версию поддержала и Мэри Скьяво, указав на возможное превышение разрешенного эшелона полета военным воздушным судном.