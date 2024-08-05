За россиянами с телефонами на платформе Android годами следили по особу трояну

Эксперты «Лаборатории Касперского» заявили о нахождении вируса типа «Троян» в Android-устройствах в России. Злоумышленники применяют этот вирус для кибершпионажа, сообщает Газета.ru со ссылкой на «Ведомости» .

Обнаруженный вирус получил название LianSpy. В «Лаборатории Касперского» заявили, что таким образом шпионить за россиянами могли с 2021 года, однако троян было сложно заметить, поскольку хакеры активно заметали следы.

В компании добавили, что шпионаж за россиянами с Android-устройствами носил именно точечный, а не массовый характер. LianSpy обнаружили весной 2024 года, и в «Лаборатории Касперского» знают о более 10 целях, за которыми следили хакеры.

Представитель компании не стал уточнять, за кем именно из граждан велся кибершпионаж.