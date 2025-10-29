За полгода ИИ помог устранить в Подмосковье 5,7 тыс случаев стихийной торговли

За шесть месяцев подмосковная система ИИ-контроля выявила свыше 5,7 тыс. случаев нелегальной торговли. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект через более 6,5 тыс. камер системы «Безопасный регион» круглосуточно следит за тем, чтобы на улицах не появлялись нелегальные торговые точки. Если находит нарушение, то фиксирует видеокадр и передает информацию ответственным службам. В случае подтверждения нарушения составляется протокол об административном нарушении.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.