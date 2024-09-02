За ночь ВСУ два раза атаковали территорию России
Минобороны: за ночь сбито два беспилотника ВСУ над территорией РФ
За ночь ВСУ два раза пытались ударить по территории России. Об этом сообщает Минобороны.
Ночью украинские войска два раза направили беспилотники к территории РФ. Каждая воздушная цель была успешно ликвидирована в небе российскими войсками ПВО.
Так, один беспилотник уничтожили в небе Белгородской области. Другой ликвидировали над Черным морем.
Ранее момент уничтожения украинского дрона в Раменском районе Подмосковья попал на видео. Сразу после этого воздушный объект упал в водоем.