За ночь ВСУ два раза атаковали территорию России

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Минобороны: за ночь сбито два беспилотника ВСУ над территорией РФ

За ночь ВСУ два раза пытались ударить по территории России. Об этом сообщает Минобороны.

Ночью украинские войска два раза направили беспилотники к территории РФ. Каждая воздушная цель была успешно ликвидирована в небе российскими войсками ПВО.

Так, один беспилотник уничтожили в небе Белгородской области. Другой ликвидировали над Черным морем.

Ранее момент уничтожения украинского дрона в Раменском районе Подмосковья попал на видео. Сразу после этого воздушный объект упал в водоем.