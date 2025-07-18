За неделю Гостехнадзор Подмосковья установил признаки нарушений в 12 округах

Инспекторы гостехнадзора Минэкологии Московской области провели осмотры самоходных машин в муниципальных образованиях региона. С начала недели они выявили признаки нарушений в 12 округах, сообщает пресс-служба ведомства.

Недостатки выявлены в Клину, Мытищах, Лобне, Красногорске, Домодедове, Истре, а также в Богородском, Ленинском, Чеховском, Сергиево-Посадском, Раменском и Одинцовском округах. В большинстве случаев выявлялась техника со следами эксплуатации, не зарегистрированная в установленном порядке, либо не прошедшая технический осмотр. Кроме того, инспекторы гостехнадзора установили, что несколько единиц техники, в том числе тяжелой, имели неисправности, которые могли представлять риски при эксплуатации. Самоходные машины принадлежат как юридическим лицам, так и гражданам. Всем владельцам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Надзорные мероприятия продолжаются.

Минэкологии напоминает, что в силу требований КоАП РФ нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей; на должностных лиц — от 2 тыс. до 3,5 тыс. рублей; на юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.

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