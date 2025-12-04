За нарушение порядка привлечения к работе в праздники грозят штрафы

Согласно разъяснению члена комиссии Общественной палаты РФ Евгения Машарова, все дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года подлежат двойной оплате для сотрудников, выходящих на работу, сообщает РИА Новости .

Это правило распространяется как на работников с фиксированным окладом, так и на тех, кто получает почасовую оплату.

Привлечение к работе в праздничные дни допускается только для сотрудников непрерывно действующих организаций, сферы обслуживания и неотложных работ, при этом запрещено принуждать к труду беременных, несовершеннолетних и другие защищенные категории работников. Работник также может выбрать вместо двойной оплаты дополнительный день отдыха.

За нарушения работодателям грозят штрафы от 30 до 70 тыс. рублей для организаций и дисквалификация руководителей.

