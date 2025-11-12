За и против близости: как соцсети влияют на современные семьи

Эксперт-психолог Ольга Романив заявила, что социальные сети — это непременная часть жизни современного человека и они могут сильно повлиять на «погоду в доме», сообщает «Вечерняя Москва» .

По ее словам, инструменты цифровой эпохи не только разобщают людей, но и способствуют укреплению отношений. С их помощью легко поддерживать связь с родными, живущими далеко, обмениваться фотографиями и видеозаписями в общих чатах, обсуждать события, несмотря на нехватку времени у каждого.

Совместное творчество в сети — от создания развлекательного видео до экспериментов в кулинарии — превращается в новую форму семейного времяпрепровождения. Родители получают поддержку в онлайн-сообществах, где можно поделиться опытом и получить рекомендации, а образовательные ресурсы помогают развивать детей и вместе увлекаться новым.

С другой стороны, в социальных сетях наблюдается изобилие безупречных снимков семейного счастья, из-за чего обыденная жизнь начинает меркнуть в сравнении с ними. Непрерывные сопоставления с чужими успехами способны порождать беспокойство у родителей, особенно если затрагиваются успехи их собственных детей.

