«За голубя готов убить»: в Москве должник за ЖКУ устроил в доме приют для птиц

Судебные приставы в сопровождении полицейских прибыли по адресу на 5-й Кожуховской улице для беседы с гражданином, накопившим крупные долги за коммунальные услуги. Мужчина не позволил войти в жилище и начал угрожать совершить самосожжение. Для обеспечения безопасности были вызваны сотрудники МЧС и психологи, сообщает SHOT .

После вскрытия помещения обнаружилось, что оно до отказа завалено различным хламом. Специалистам пришлось расчищать проход, убирая груды мусора, среди которого были найдены и несколько голубей. Как пояснил жилец, он занимается спасением пернатых с улиц, выхаживая заболевших птиц. В ходе разговора он заявил о своей чрезмерной привязанности к голубям, отметив, что ради них способен на убийство человека.

Для решения проблемы с долгами мужчине было предложено трудоустройство дворником с месячным окладом в 80 тысяч рублей, однако он отклонил это предложение, сославшись на проблемы со здоровьем, а именно на паховую грыжу.

В результате визит представителей власти не привел к разрешению ситуации. После их отбытия жилец принялся возвращать все вынесенное имущество обратно в квартиру.

