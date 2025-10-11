За девять месяцев МФЦ Подольска предоставили жителям свыше 395 тысяч услуг

В Подольске за девять месяцев с начала текущего года в МФЦ предоставили жителям свыше 395 тысяч услуг. Наибольшей популярностью пользовались операции по регистрации недвижимости и постановке на кадастровый учет, оформлению выписок из домовой книги, созданию учетных записей на портале госуслуг, а также процедуры выдачи и замены паспортов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящее время жителям городского округа доступно более 370 государственных, региональных и муниципальных сервисов, значительная часть из них доступна в онлайн-формате.

МФЦ развивают дополнительные сервисы для населения. В филиалах регулярно проводят курсы компьютерной грамотности, консультации по работе с онлайн-сервисами, а также информируют о мерах защиты от мошенничества на портале госуслуг. Учат, как установить запрет на дистанционное оформление кредитов и сделок с недвижимостью без личного присутствия.

Особого внимания заслуживает социальная работа. В рамках проекта «Активное долголетие» помощь получили уже более 60 жителей. Для льготных категорий граждан организовали более 10 выездных приемов на дому.

Подольские МФЦ участвуют в пилотных проектах по приему документов на недвижимость, расположенную на новых территориях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Всего с начала текущего года в МФЦ приняли более 1500 таких заявлений.

Многофункциональные центры поддерживают участников специальной военной операции и членов их семьи. Предоставляют всестороннюю помощь в рамках специальной услуги «Защитники Отечества» и оформляют документы в выездном формате.

