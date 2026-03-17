За 5 лет более 4,5 тысяч сирот получили свое жилье в Подмосковье

В текущем году собственное жилье получат еще 800 сирот Московской области, об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев, назвав эту меру поддержки приоритетной в социальном блоке народной программы партии, сообщает пресс-служба партии.

«Подмосковье стало одним из первых регионов России, гарантировавших жилье детям-сиротам жилье с 18 лет. Напомню, согласно федеральной норме правом на получение такой выплаты могут воспользоваться лица, достигшие 23 лет. Только за последние 5 лет в Московской области обеспечено жильем 4613 детей-сирот», — рассказал депутат.

По его словам, многие — пользуются жилищными сертификатами, доступными в регионе с 2023 года. Благодаря этой мере поддержки у молодых людей есть выбор — квартира может находиться в любом городе Подмосковья, рядом с работой или учебой, предпочтительного метража. С 2025 года сертификат можно получить в электронном виде — для этого достаточно подать заявку на региональном портале госуслуг и документ придет в личный кабинет.

В числе получивших жилье в Подмосковье — брат и сестра Мулаев Василий и Ксения Никитина. Молодые люди учатся в Чувашском государственном аграрном университете, и собственное жилье станет для них уверенным шагом к дальнейшей самореализации в Московской области.

«В Московской области много сельскохозяйственных предприятий, тепличных хозяйств. Надеюсь, по окончанию университета у нас с братом будет хорошая работа», — говорит Ксения.

Одной из тех, кому программа помогла начать самостоятельную жизнь, стала жительница Чехов Мария Кинякина. Девушка получила сертификат на приобретение жилья как ребенок-сирота и смогла самостоятельно выбрать квартиру, в которой теперь живет.

Мария учится в Серпуховском медицинском колледже и планирует связать свою жизнь с медициной.

В числе льготных категорий, которым положены меры жилищной поддержки по народной программе, — многодетные семьи. Семьям с 7 и более детьми, а также семьям, в которых одновременно родилось 3 и более детей, положена жилищная субсидия на покупку (строительство) жилья в размере 100% расчетной стоимости — при доходе ниже 5000 руб. на члена семьи и обеспеченности жильем менее 10 кв. м на человека.

«За последние 5 лет субсидию получили более 100 семей. Кроме этого, они могут получить земельный участок, либо выплату взамен него в размере 400 тысяч рублей. Например, в 2025 году земельные участки получили 1,5 тысячи многодетных, а выплату — более 3,4 тысяч», — подчеркнул парламентарий.

Также в регионе введена единовременная выплата 500 тысяч рублей участникам СВО и их семьям вместо земельного участка. Она положена героям РФ и награжденным орденами за заслуги в ходе спецоперации.

«В 2025 году этой мерой воспользовались почти 3,3 тысячи человек, из них 493 — сами участники СВО», — подчеркнул Андрей Голубев.

Он добавил, что кроме вышеперечисленных мер, в Подмосковье по народной программе «Единой России» предоставляются меры жилищной поддержки для молодых семей до 35 лет. За последние 5 лет жилищные условия улучшили 1335 семей, а в 2026-м помощь получат еще более 240.

Напомним, что 12 марта «Единая Россия» провела в Ростове-на-Дону второй окружной отчетно-программный форум «Есть результат!», который был посвящен выполнению народной программы в сфере ЖКХ и жилищного строительства. Федеральное правительство отчиталось перед партией о работе в этой сфере за пять лет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.