За 2 года в Северной столице тигр Зевс из Мариуполя стал истинным петербуржцем

Тигр по имени Зевс появился на свет в Мариуполе в 2022 году. Он уже два года живет в Ленинградском зоопарке, и за это время успел стать истинным петербуржцем, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Его матери, тигрице, не хватало молока, так как Мариуполь подвергался постоянным обстрелам со стороны Украины. В результате она не смогла выкормить его и троих его братьев. Неожиданную помощь оказала местная овчарка, которая взяла на себя заботу о четверке котят и вырастила их. Важный момент наступил, когда губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Мариуполь — жизнь тигренка изменилась к лучшему, когда его приняли с теплотой в Северной столице. Газета «Петербургский дневник» стала его официальным опекуном и регулярно поставляет ему подарки, игрушки и еду.

Сейчас тигр Зевс — один из самых популярных обитателей Ленинградского зоопарка. Его красота и величие впечатляют всех, кто приходит к его вольеру. Зевс, в свою очередь, также проявляет интерес к посетителям и внимательно наблюдает за ними. По словам сотрудников зоопарка, он общителен, поскольку с ранних лет жил среди людей и привык к их вниманию и заботе.

Большую часть суток, примерно 80 процентов, Зевс проводит во сне или отдыхает. Остальное время он уделяет еде и играм. У него есть множество игрушек, хотя многие из них требуют замены, так как не всегда выдерживают его мощную энергетику.

Что касается климата, то Зевс уже адаптировался к местным условиям. За два года проживания в городе он стал настоящим петербуржцем, готовым ко всем возможным изменениям погоды.