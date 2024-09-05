YouTube ограничит просмотр роликов о стандартах красоты для подростков

Подросткам от 13 до 17 лет больше не будут рекомендовать бьюти-ролики на YouTube

Видеохостинг YouTube ограничит для подростков по всему миру просмотр роликов о стандартах красоты, которые идеализируют определенный вес или внешность, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Такие видеозаписи больше не будут рекомендовать детям в возрасте от 13 до 17 лет. Речь идет о роликах, в которых идеализируют одни черты внешности на фоне других. В список «запрещенки» входит и контент о бьюти-процедурах и даже программы упражнений для похудения.

По мнению команды видеохостинга, такие ролики заставляют подростков негативно относиться к себе и формируют нереалистичное понимание о стандартах красоты. Такие правила давно введены в США. Теперь их распространили на весь мир.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что видеоплатформа YouTube, скорее всего, перестанет работать в России через три-пять месяцев. Власти сейчас оценивают последствия замедления скорости видеохостинга.