WSJ: США планируют перебросить около 3 тыс. солдат для операций против Ирана

Пентагон планирует направить на Ближний Восток около 3 тыс. солдат из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США для поддержки операций против Ирана, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

Письменный приказ о переброске ожидается в ближайшие часы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательное решение о размещении американских войск на территории Ирана пока не принято.

Ранее президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на разблокировку Ормузского пролива.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда Штаты и Израиль ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские базы и Израиль, а также перекрыл Ормузский пролив для прохождения всех судов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.