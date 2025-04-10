WP: Белый дом не станет отвечать журналистам, пишущим гендерные местоимения

Белый дом не планирует давать ответы на запросы тех журналистов, которые пишут отличную от биологического пола гендерную идентичность, используя местоимения. Об этом The Washington Post (WP) рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает ТАСС .

Она говорит о тех журналистах, которые требуют обращаться к ним, используя определенное местоимение. Например, трансгендеры* просят называть их «он/его», «она/ее» в зависимости от выбранного ими пола.

Ливитт отметила, что небинарные* люди просят называть их «они/их». Практика указывать это стала популярна, когда Джо Байден был у власти.

«Любой репортер, который решает использовать в своем описании предпочитаемые им местоимения, явно не принимает во внимание биологическую реальность или правду, поэтому таким журналистам нельзя доверять написание честных материалов», — добавила Ливитт.

*Международное общественное движение ЛГБТ внесено Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также запрещено в РФ.