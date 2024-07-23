Взрывотехники Подмосковья устранили боеприпас времен ВОВ в Солнечногорске

Заместитель начальника ПСО-2 Денис Совенков рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» об опасной находке сообщили местные жители, которые прогуливались в лесном массиве в километре от садоводческого товарищества «Сенеж».

Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали найденный предмет как ручную гранату РГД-33 времен Великой Отечественной войны. Специалисты обезвредили боеприпас на месте обнаружения, соблюдая технику безопасности. Кроме того, работники поисково-спасательного поста 267–й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили взаимодействие сотрудников ПСО-2 с представителями администрации городского округа Солнечногорск и службами оперативного реагирования, а также безопасность проведения взрывотехнических работ», — уточнил Денис Совенков.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.