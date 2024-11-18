Взрывотехники Подмосковья ликвидировали боеприпас времен ВОВ в Клину

Заместитель начальника ПСЧ-313 ГКУ МО «Мособлпожспас» Юрий Терентьев сообщил, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились сотрудники администрации деревни Воловниково, которые во время посещения воинского мемориала увидели снаряд, расположенный на памятнике. Скорее всего кто-то подкинули опасную находку на видное место, сильно рискуя своей жизнью, так как взрывоопасный предмет он мог сдетонировать в любой момент.

«Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали боеприпас как 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Спасатели поместили снаряд в специализированный контейнер и вывезли его на полигон, где обезвредили, соблюдая технику безопасности. Работники поисково-спасательного поста 313-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб городского округа Клин с момента обнаружения боеприпаса и до его полной ликвидации», — пояснил Юрий Терентьев.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.