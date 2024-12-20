Взрывотехники обезвредили боеприпас времен ВОВ в Клину

Заместитель начальника ПСП ПСЧ-313 Юрий Терентьев сообщил, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились рабочие, которые во время строительных работ в поселке Нарынка обнаружили предмет, похожий на боеприпас.

«Прибыв по указанному адресу, взрывотехники идентифицировали находку как минометную мину 82-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Специалисты перевезли опасную находку на полигон, где обезвредили, соблюдая технику безопасности. Стоит отметить, что работники поисково-спасательного поста 313-й пожарно-спасательной части обеспечили взаимодействие сотрудников ПСО-2 с представителями администрации городского округа и службами оперативного реагирования, а также безопасность проведения взрывотехнических работ», — заключил Терентьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.